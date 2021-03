Il Corsport: "Un ciclo distrutto dal basso. La Juve ha sostenuto l'irrilevanza dell'allenatore"

“Un ciclo distrutto dal basso”. Così il Corriere dello Sport, con la firma di Roberto Perrone, legge il momento della Juventus dopo la clamorosa disfatta casalinga contro il Benevento. “Non per tornare all’annoso dibattito sulla costruzione dal basso - si legge sulle pagine del quotidiano sportivo romano - solo per la cronaca: la Juventus butta Champions e campionato con due scriteriati passaggi costruttivi, perché un pallone scagliato via, anche quando gli avversari ti stanno tutti addosso, fa tanto vecchio, futile calcio. […] Quella del 2020-2021 è una Juventus così, che non riesce a ripartire, che fa un passo e poi si ferma, che sembra aver imparato la lezione ma, chiamata nuovamente alla cattedra, fa scena muta, che non sa dare continuità a quello che ha appena raggiunto con grande fatica. Questa è una Juventus incompiuta che non è più quella del passato e non è quella del futuro. […] C’è chi vede il lavoro di Pirlo, legge segnali, individua esperimenti più o meno riusciti. Forse ci sono, chissà. Però il club, negli ultimi due anni, ha sostenuto, senza un’enunciazione ufficiale, ma nei fatti, l’irrilevanza dell’allenatore. Infatti si è affidato, come sempre, all’ideologia più che alla geometria. Quest’anno non ha funzionato”.