Il like di Zaniolo (poi rimosso) al gol del Galatasaray: oggi attesi sviluppi

Nicolò Zaniolo è in attesa di un accordo definitivo tra Roma e Galatasaray. Nella serata di ieri, l'attaccante giallorosso ha dato la sua disponibilità al trasferimento in Turchia e ora attende un accordo tra le due società. Intanto Zaniolo, nel bel mezzo della trattativa, ha messo 'mi piace' a un post del Galatasaray, un like poi successivamente rimosso. Ecco l'immagine