Il Liverpool piomba su Barella. La Repubblica: i Reds pronti a offrire 70 milioni all'Inter

Da anni è uno dei migliori centrocampisti italiani e il suo talento si è consacrato nell'ultima stagione, vissuta da protagonista tra Inter e Nazionale. La corsa e la fisicità di Nicolò Barella hanno stregato la Premier League e La Repubblica parla dell'interesse di alcuni club inglesi per la mezzala (ner)azzurra: su tutti quello del Liverpool di Jurgen Klopp, che sarebbe pronto a presentare un'offerta da 70 milioni di euro. Ci sono anche Manchester United e Chelsea; qualora arrivasse davvero un'offerta del genere, la scelta per l'Inter potrebbe farsi davvero complicata nonostante le rassicurazioni date a mister Inzaghi, che già ha visto partire un big come Hakimi.