TMW News Il maestro Mircea Lucescu nel ricordo di chi lo ha conosciuto. Pisa verso i saluti alla A

Nel corso del TMW News spazio soprattutto al ricordo di Mircea Lucescu, il grande tecnico romeno che ci ha lasciato all'età di 80 anni. Ne parliamo con Adelio Moro che è stato suo vice al Brescia e alla Reggiana e che racconta alcuni aneddoti dell'esperienza di Lucescu in Italia. Tra l'altro vi riproporremo una nostra esclusiva di qualche anno fa a Lucescu che ci racconta anche come arrivò in Italia (la sua prima esperienza nel nostro campionato fu al Pisa di Romeo Anconetani.

Gli insegnamenti di Lucescu anche sulla tecnica

Durante il programma è intervenuto anche Alessandro Calori che è stato allenato da Lucescu proprio al Pisa. "E' stato il mio primo tecnico in serie A, è stato una persona di grande cultura. Mi torna in mente un aneddoto: eravamo un bel gruppo di ragazzi che venivamo da categorie inferiori. A me e Chamot ci faceva venire un'ora prima al campo per fare tecnica. Dopo sei mesi non potevamo più però poi dopo ripensando alla nostra carriera è stato lungimirante e aveva ragione. E' stato un maestro di insegnamenti. E dove è andato anche all'estero ha lascato grandi tracce di sé, è stato apprezzato e amato. Ci trasmetteva il suo amore per questo sport, aveva un'idea e un modo di fare anche autoritario per far capire a noi ragazzi che dovevamo metterci l'anima. Sotto la sua gestione ho fatto anche il mio primo gol. E dopo ho rivalutato tante cose che in quel momento non capivo. E non a caso ha guidato squadre importantissime portandole a grandi successi e lanciando tantissimi calciatori"

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