Il Manchester City festeggia il quinto titolo in dieci anni: "Campioni!"

La sconfitta del Manchester United contro il Leicester consegna ai cugini del City la vittoria della Premier League 2020/21. Un successo mai in discussione e meritatissimo, in una stagione dominata dalla squadra di Guardiola, che si riprende lo scettro dopo averlo ceduto un anno fa al Liverpool. È il settimo trionfo totale per gli Sky Blues, che festeggiano sui social con un eloquente "Champions!". Quinto titolo in dieci anni: gli altri sono stati conquistati da Chelsea (2 volte), Liverpool, Leicester e Manchester United. Se non è un dominio, poco ci manca.