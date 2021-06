Il Manchester United fissa il prezzo per Pogba: 80 milioni. Juve alla finestra, PSG in pole

vedi letture

80 milioni. Questa la cifra che il Manchester United chiede per Paul Pogba. Una cifra importante, non solo per il periodo fortemente condizionato dalla pandemia, ma anche per il contratto del francese, in scadenza nel 2022. I Red Devils, per evitare di perderlo a zero la prossima estate, sono pronti a cederlo, puntando però a ricavare il massimo possibile.

Due problemi per la Juventus - Come scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, la Juventus da tempo pensa al ritorno del francese, ma sono due i problemi per i bianconeri: il primo è il prezzo, 80 milioni sono troppi per le casse juventine. Il secondo problema si chiama PSG, con il presidente Al-Khelaifi pronto a fare follie per il centrocampista francese.

Possibile scambio con CR7 - L'unica strada per la Juventus per arrivare al Polpo è quella di uno scambio con Cristiano Ronaldo. Il futuro del portoghese è ancora incerto e lo United è una delle possibili destinazioni qualora decidesse di lasciare l'Italia. Ma anche questa pista non è semplice da percorrere perché lo United non è andato finora oltre i 20 milioni a stagione come proposta di ingaggio per il portoghese, che alla Juve ne percepisce 31 all’anno. Non solo, i Red Devils stanno trattando col Borussia Dortmund per Jadon Sancho, una trattativa da quasi 100 milioni.