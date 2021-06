Il Manchester United tenta Pogba con 26,5 milioni a stagione. Ma PSG e Real sono in pressing

Paul Pogba è sempre sotto i riflettori. In campo, all'Europeo con la Francia, e sul mercato, visto il contratto in scadenza tra un anno. E sul centrocampista dei Bleus si muovono solo grandi club, a cominciare dal suo. Il Manchester United - sottolinea La Gazzetta dello Sport - preparerebbe infatti un’offerta irrinunciabile pur di convincerlo a rinnovare per altri 5 anni. Ma di mezzo c’è la tentazione Real Madrid, mentre il PSG osserva attento. Non sono passate sotto traccia le indiscrezioni pubblicate dal Sun. Secondo il tabloid inglese, la famiglia Glazer è disposta a tutto per trattenerlo: rinnovo quinquennale da 550mila euro a settimana. Più di 2 milioni al mese. Circa 26,5 milioni a stagione.