Il mercato del Barcellona - Tutto fermo in attesa del nuovo presidente e della decisione di Messi

Parafrasando Ammaniti, "il momento è delicato". E non solo sul piano dei risultati. Il Barcellona ha vissuto i mesi più complicati della sua storia recente: dal tentativo fallito di Messi di lasciare il club che lo ha reso grande alla mozione di sfiducia che ha costretto il presidente Bartomeu a farsi da parte, fino alle ultime polemiche relative all'indebitamento del club e allo stipendio faraonico percepito dall'argentino, in Catalogna sembra essere finita la magia. Le ultime sessioni di mercato sono state disastrose: sono arrivati giocatori per nulla utili alla causa, mentre lo "scarto" Suarez ora fa le fortune dell'Atletico Madrid di Simeone. In questo clima è molto difficile parlare di mercato, anche se qualcosa si muove, soprattutto relativamente a quei giocatori che si libereranno a giugno. Ed ecco così che gli obiettivi sono già noti: Memphis Depay e Gini Wijnaldum sono pupilli di Koeman, mentre Eric Garcia tornerebbe volentieri a casa. Un tassello per reparto, tre elementi che potrebbero essere importanti per il presente e per il futuro. Aspettando le elezioni presidenziali e la decisione finale della Pulce.

BARCELLONA all. Ronald Koeman

ACQUISTI: Moussa Wagué (PAOK)

CESSIONI: Carles Aleñá (Getafe), Jean-Clair Todibo (Nizza)