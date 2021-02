Il mercato del Chelsea - L'addio di Lampard non cambia i piani. Nessun acquisto, Tomori al Milan

Se da un lato era lecito attendersi un certo immobilismo dopo i fasti della finestra estiva, dall'altro in pochi avrebbero potuto immaginare lo scossone alla guida tecnica. Il Chelsea ha detto addio alla leggenda Frank Lampard, affidandosi al più esperto Thomas Tuchel, che era stato esonerato un mese prima dal Paris Saint-Germain. Un cambio che non ha portato grosse novità nell'immediato, anche perché la società è convinta di aver costruito una rosa forte e competitiva per affrontare tutti gli impegni fino al termine della stagione. Tuchel quindi dovrà cercare di raccogliere il massimo, poi a giugno si tireranno le somme e si valuterà se operare ulteriori stravolgimenti: Declan Rice resta un obiettivo, così come Ousmane Dembélé. Nel frattempo, i Blues hanno ceduto Fikayo Tomori al Milan in prestito con diritto di riscatto e puntano a liberarsi di altri esuberi.

CHELSEA all. Thomas Tuchel (nuovo)

ACQUISTI: -

CESSIONI: Charlie Brown (MK Dons), Lucas Piazon (Braga), Danny Drinkwater (Kasimpasa), Fikayo Tomori (Milan), Baba Rahman (PAOK)