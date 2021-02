Il mercato del Lipsia - Acquisti a tinte "rossonere". Upamecano è già stato rimpiazzato

Il Lipsia ci ha ormai abituato a un mercato condotto con grande anticipo. Un solo acquisto per gennaio e già annunciato a dicembre, ossia Dominik Szoboszlai. Poteva essere un giocatore del Milan se fosse arrivato Ralf Rangnick. Ne ha approfittato il club che ha i rapporti più stretti col Salisburgo. A causa di problemi agli adduttori l'ungherese non è ancora sceso in campo. "Il mio obiettivo è febbraio" ha dichiarato il giocatore all'inizio del mese di gennaio. Intanto si guarda al futuro, con un altro obiettivo del Milan ormai in tasca, ossia Mohamed Simakan: allo Strasburgo andranno 15 milioni, la firma nei prossimi giorni. Non c'è fretta, perché il francese arriverà in estate. Tutto lascia pensare che il classe 2000 rimpiazzerà il connazionale Dayot Upamecano. Le parole di Karl-Heinz Rummenigge: "Può sostituire Alaba" lo indirizzano verso Monaco di Baviera. Serviranno 42.5 milioni di euro, pari alla clausola rescissoria. Cifra tutto sommato alla portata dei campioni di Germania anche in tempi di pandemia. Da segnalare la mossa di disturbo alla Juventus per Radu Dragusin, giocatore in scadenza ma che dovrebbe rimanere in bianconero firmando un contratto fino al 2025. Chiudiamo col futuro di Julian Nagelsmann: a Madrid continuano a tenerlo d'occhio, Zidane sembra destinato a salutare a fine stagione e interpellato sulla questione proprio il tecnico tedesco ha dato segnali di apertura: "Ci sono cose peggiori da leggere" ha dichiarato. Nel 2018 per sua ammissione rifiutò l'offerta, ritenendosi certo che ne sarebbe arrivata un'altra. In questo caso difficilmente rifiutabile.

LIPSIA all. Julian Nagelsmann

ACQUISTI: Dominik Szoboszlai (Red Bull Leipzig)

CESSIONI: Eric Martel (Austria Vienna), Dennis Borkowski (Norimberga)