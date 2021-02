Il mercato del Manchester United - Finalmente Diallo, salutano Rojo e Lingard. Sogno Ramos

Restavano solo da sbrigare le ultime formalità: Amad Diallo è stato l'unico acquisto invernale del Manchester United. Una trattativa già chiusa in estate, che però aveva subito un ritardo per le solite questioni burocratiche. I Red Devils non hanno operato grossi cambiamenti, forti anche di un ottimo rendimento in Premier League. Così, i discorsi più importanti sono rimandati all'estate, dove il club inglese si ritroverà coinvolto verosimilmente in diverse questioni scottanti: Jadon Sancho resta un sogno solo momentaneamente accantonato, Sergio Ramos è l'obiettivo numero uno per dare ancor più forza e credibilità al progetto. Un progetto che non vedrà più coinvolti Jesse Lingard e Marcos Rojo, entrambi ceduti al pari di Pellistri, Fosu-Mensah e Chong.

MANCHESTER UNITED all. Ole Gunnar Solskjaer

ACQUISTI: Amad Diallo (Atalanta)

CESSIONI: Max Haygarth (Brentford), Ethan Laird (MK Dons), Luca Ercolani (Carpi), Timothy Fosu-Mensah (Bayer Leverkusen), D'Shon Bernard (Salford), Jesse Lingard (West Ham), Tahith Chong (Club Brugge), Facundo Pellistri (Alaves)