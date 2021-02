Il mercato dell'Atletico Madrid - Addio definitivo a Diego Costa. Dembele rinforza l'attacco

vedi letture

La separazione improvvisa con Diego Costa aveva reso necessario un acquisto per il reparto offensivo. E l'Atletico Madrid è andato sul sicuro con Moussa Dembélé, attaccante del Lione che ha già messo in mostra le sue qualità e cercherà di ripercorrere le orme di Luis Suarez, l'uomo che sta facendo la differenza in Spagna. Il primato dei colchoneros è anche merito dell'uruguaiano, dimenticato prima e scartato poi dal Barcellona. In estate arriverà il talentuoso Marcos Paulo, 19enne punta del Fluminense che piaceva a diversi club italiani. Nulla di fatto, invece, sul fronte Torreira: l'ex Sampdoria resta nella capitale spagnola, dove spera di ritagliarsi più spazio. Alla fine è rimasto quasi tutto invariato; Ivan Saponjic, Manu Sanchez e Victor Mollejo hanno ricevuto il via libera per la cessione, rispettivamente al Cadice, all'Osasuna e al Mallorca.

ATLETICO MADRID all. Diego Simeone

ACQUISTI: Moussa Dembélé (Lione).

CESSIONI: Diego Costa (svincolato), Manu Sanchez (Osasuna), Ivan Saponjic (Cadice), Victor Mollejo (Mallorca)