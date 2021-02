Il mercato dell'Olympique Marsiglia - Quanta Serie A si trasferisce in Provenza

Un gennaio decisamente movimentato per l'Olympique Marsiglia, grande protagonista della finestra trasferimenti francesi. Un mercato all'italiana a giudicare dagli affari fatti: Pol Lirola, Arek Milik e Franco Tongya in entrata, Kevin Strootman e Marley Aké in uscita. Tutti da o verso l'Italia. Anche l'ultimo acquisto, Oliver Ntcham, sebbene venga dal Celtic conosce molto bene il nostro campionato visti i trascorsi al Genoa. In un torneo come quello francese che più di tutti ha subito la crisi economica, tra Covid-19 e il pasticcio dei diritti tv di Mediapro, l'OM è riuscito a prendere un pezzo da novanta come il centravanti polacco, impegnandosi con l'obbligo di riscatto. Un giocatore di queste qualità può fare la differenza e compone con Thauvin e Payet uno dei tridenti più forti del Vecchio Continente. Via senza troppi rimpianti Kostas Mitroglou mentre a centrocampo perdere contemporaneamente sia Strootman (poco impiegato) che Sanson rischia di essere azzardato. Anche la cessione di Radonjic lascia Payet davanti sulla sinistra senza un'alternativa. Capitolo allenatore: avanti con Villas-Boas, se va bene, fino al termine della stagione. Il tecnico ha già annunciato in conferenza stampa venerdì che si chiuderà la sua avventura in Provenza. Chi al suo posto? Tra i candidati Lucien Favre, che a Nizza fece molto bene.

MARSIGLIA all. André Villas-Boas

ACQUISTI: Lirola (Fiorentina), Milik (Napoli), Tongya (Juventus), Ntcham (Celtic)

CESSIONI: Strootman (Genoa), Chabrolle (Ajaccio), Sanson (Aston Villa), Mitroglou (svincolato), Aké (Juventus), Radonjic (Hertha)