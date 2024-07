Il mercato della Juventus passa dalle cessioni di Soulè e Chiesa

vedi letture

Continua la preparazione della Juventus alla Continassa. Nella giornata di ieri, i ragazzi di Thiago Motta hanno svolto ancora una volta una doppia seduta di allenamento come si legge nel report diffuso dai bianconeri: “Al centro sportivo della Continassa prosegue la preparazione nella seconda settimana di lavoro della squadra agli ordini di mister Thiago Motta. Dopo quella di ieri, per i giocatori bianconeri in programma una nuova doppia sessione di allenamento. La mattinata è cominciata con il riscaldamento, seguito poi da una fase di rifinitura e uscita palla e conclusa con una partitella; al pomeriggio spazio invece a un lavoro di possesso palla, atletico e a una partitella a porte ridotte. E nella giornata di domani (oggi ndr) si continua: appuntamento fissato al mattino”.

Continua il duello Leicester-Roma per Soulè.

Contatti continui tra la Juventus e l’entourage di Soulè per trovare una soluzione per il futuro del fantasista argentino. Nella giornata di ieri, si è visto alla Continassa Martin Guastadisegno, agente di Soulè, che ha incontrato Cristiano Giuntoli senza, però, sbloccare la situazione legata al suo assistito. Il Leicester sta spingendo per acquistare il fantasista argentino ed è pronto a presentare un’offerta da 30 milioni più 5 di bonus, condizioni che potrebbero essere accettate dalla Juventus. Soulè, però, preferirebbe rimanere in Italia e sarebbe pronto ad accettare la corte della Roma di De Rossi. La società capitolina non ha ancora presentato un’offerta alla Vecchia Signora e ad oggi, nonostante la volontà del giocatore, appare indietro rispetto al Leicester.

Thiago Motta favorevole allo scambio tra Chiesa-Raspadori.

Uno scambio che in questo momento del mercato sembra essere solo suggestione, ma il futuro di Raspadori e Chiesa potrebbe intrecciarsi. Infatti, Giuntoli è un grande estimatore dell’attaccante classe 2000 ed è stato proprio lui ad aver portato a Napoli l’ex giocatore del Sassuolo. Anche Thiago Motta gradirebbe molto l’arrivo di Giacomo Raspadori e non si opporrebbe, anzi, ad un eventuale scambio proprio con Federico Chiesa. L’esterno bianconero, ormai, è fuori dai progetti juventini e si aggregherà ai propri compagni soltanto al rientro dalla tournée in Germania. La Juventus ha già comunicato a Chiesa la volontà di ripartire senza di lui in questo nuovo progetto tecnico e l’esterno sarebbe intrigato dall’idea di lavorare con Conte. Ad oggi, questa ipotesi di scambio è da catalogare in una semplice suggestione, ma se dipendesse dai due allenatori questo scambio si farebbe senza troppe esitazioni.