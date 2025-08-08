Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Il messaggio del Friedkin Group prima di Everton-Roma: "Amichevole speciale"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:53Serie A
di Giacomo Iacobellis

Domani alle 16:00 la Roma disputerà la seconda e ultima amichevole della tournée inglese, sfidando l’Everton nel nuovo Hill Dickinson Stadium di Liverpool. Un appuntamento dal sapore particolare, visto che entrambe le società appartengono al Friedkin Group.

La gara potrà quindi essere letta come un vero e proprio "derby societario", inserito in una giornata-evento pensata per celebrare il legame tra i due club. Dopo il match delle prime squadre, infatti, il programma prevede anche una partita tra le leggende di Roma ed Everton, con in campo ex campioni che hanno segnato la storia delle rispettive maglie. Un mix di calcio, emozioni e nostalgia, con il pubblico di Liverpool pronto a godersi due sfide in un’unica cornice.

Con un post sul profilo ufficiale X, la famiglia Friedkin ha voluto rimarcare l’importanza dell’evento: "Domani, 9 agosto, l’Everton ospiterà la Roma, due club uniti dal Friedkin Group, per una speciale amichevole pre-campionato nel nuovo Hill Dickinson Stadium, nel cuore di Liverpool. Una doppia sfida da ricordare. Un solo stadio. Due partite. Ricordi infiniti".

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Ufficialmente finita l'era di Messi e CR7. Dembelè come Rodri: rischia di trionfare solo la ragione nel Pallone d'Oro. Solo due possibili (e meritati) colpi di scena: Yamal o Gianluigi Donnarumma
