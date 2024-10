Il Milan con Chukwueze rischia la minusvalenza. Ha tempo fino a gennaio per convincere

Samuel Chukwueze sta diventando un problema per il Milan? Comprato un'estate fa dal Villarreal, dove avete fatto impazzire diverse difese grazie ai suoi dribbling, in rossonero non ha certo spostato gli equilibri, almeno fino a ora. Trentuno presenze in campionato e una sola rete, 41 partite e tre reti in totale, inserendo anche Champions League, Coppa Italia ed Europa League. Numeri che sono la cartina tornasole di un giocatore che non ha avuto l'impatto che si poteva sperare. Da qui alla fine dell'anno solare sarà giudicato e probabilmente potrebbero esserci anche decisioni differenti come ritornare sul mercato e, magari, trovare una destinazione. Probabilmente in prestito, visto che è stato acquistato per 20 milioni più 8 di bonus solamente dodici mesi fa.

Ora sarebbe una chiara minusvalenze. E non aiuta lo stop in Nazionale, in un ciclo che potrebbe portarlo ad avere più minuti visto che il Milan giocherà praticamente sempre ogni tre giorni fino a dicembre, al netto della pausa di novembre. Difficile trovare una maglia da titolare, perché gli "avversari" sono davvero agguerriti. Impensabile togliere Pulisic dall'undici di partenza, però è anche vero che contro la Fiorentina l'ex Villarreal aveva trovato un paio di serpentine, chiamando poi alla parata De Gea. Forse però è ancora un po' troppo poco.

Chukwueze ha accusato un problema muscolare al termine del match del match contro la Libia. Un fastidio al bicipite femorale che nelle prossime ore verrà valutato dai medici del Milan. Al calciatore è stato dato l’ok per il rientro anticipato in Italia dove verrà sottoposto agli esami del caso, ma allo stato attuale è fortemente a rischio la sua presenza contro l’Udinese.