Il Milan e Theo: destino segnato. Ma sulla destinazione le idee sono discordanti

Theo Hernandez e il Milan ormai da mesi sono giunti a un punto di rottura. Magari nei prossimi giorni Massimiliano Allegri, col suo insediamento, riuscirà a smuovere una situazione che oggi sembra incancrenita. Ma in questo momento non ci sono i margini per una sua permanenza, men che meno per un rinnovo di contratto. Ma dove può finire il terzino francese?

A 27 anni Theo si sente un terzino all'altezza di grandi palcoscenici. Non sta prendendo in considerazione proposte da club o da paesi calcisticamente meno importanti e per questo motivo tramite il suo entourage sta lavorando per l'approdo in una grandissima società. Il suo sogno sarebbe quello di tornare al Real Madrid, ma il club di Florentino Perez con l'arrivo in panchina di Xabi Alonso sta facendo altre scelte. E allora? Theo vuole ancora aspettare, in attesa dell'offerta giusta.

Il Milan dal canto suo vorrebbe sbrigare prima questa pratica. Dinanzi a una offerta economicamente buona per ambo le parti la società rossonera spera di arrivare a una rapida chiusura per poi concentrarsi sul suo sostituto. Un esempio? L'offerta da circa 50 milioni di euro presentata a gennaio dal Como e accettata dal Milan, ma rifiutata dal calciatore. La società rossonera in assenza di proposte importanti da top club vorrebbe portare il giocatore a più miti consigli e a prendere in considerazione un ventaglio più ampio di società perché il rischio col contratto scadenza giugno 2026 è quello di perderlo a zero. In questo senso un'offerta economicamente molto importante può arrivare dall'Al-Hilal, ma prima va convinto il giocatore e per ora Theo ha tutt'altre idee.

Lo scorso 20 aprile, interrogato sul tema, Geoffrey Moncada si espresse così sul tema: "Theo mi piace moltissimo. Il rinnovo? Ne stiamo parlando, non siamo così lontani". La trattativa però ad oggi racconta tutt'altro, riusciranno Allegri e Tare a sovvertire un destino che sembra segnato?