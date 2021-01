Il Milan in pressing su Tomori: il Chelsea chiede 30 milioni per il riscatto

Il Milan è in pressing per Fikayo Tomori del Chelsea: prestito con diritto di riscatto. La richiesta del Chelsea è da 30 milioni di euro. Frank Lampard, come ha detto oggi in conferenza stampa, non vorrebbe liberarsene a titolo definitivo ma darlo solo in prestito secco per riaverlo in futuro. Il Milan, spiega Sky, ci crede tanto e per questo sarebbe pronto a fissare anche un riscatto importante anche se non a quelle cifre.