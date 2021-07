Il Milan risponde a Donnarumma: "Grazie per quello che ci hai dato. Ti auguriamo il meglio"

Dopo il saluto con un lungo post su Instagram di Gianluigi Donnarumma, il Milan ha risposto, commentando proprio il messaggio del portiere, augurando il meglio all'ormai ex rossonero che presto firmerà per il Paris Saint Germain: "Caro Gigio, grazie per quello che ci hai dato in tutti questi anni rossoneri, ti auguriamo il meglio per la tua carriera. Con affetto".