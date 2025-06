Il Milan si muove per Jashari. Dal Belgio: presentata l'offerta al Bruges

Il Milan si muove in concreto per Ardon Jashari, centrocampista centrale svizzero individuato dal club rossonero come il rinforzo ideale a centrocampo. Secondo quanto riferito dai media belgi, da Casa Milan sarebbe partita una prima offerta ufficiale all’indirizzo del Club Brugge.

In particolare, il Milan avrebbe messo sul piatto una proposta formale da 27 milioni di euro come base fissa, più 3 milioni in termini di bonus. È attesa una risposta da parte della formazione belga già nella giornata di oggi: i rossoneri - consapevoli delle richieste del Bruges, che per ora non ha intenzione di fare sconti, e della concorrenza internazionale molto elevata per il giocatore - potrebbero spingersi a una cifra complessiva di circa 35 milioni per il classe 2002.

Approdato in Belgio la scorsa estate dal Lucerna per 6 milioni di euro, Jashari è reduce da un campionato con 25 presenze e 2 gol. Undici le apparizioni in Champions League, senza trovare la via del gol. In Europa l’elvetico ha già respirato “aria” di Serie A, avendo giocato proprio con il Milan e con la Juventus nella fase a campionato, per poi contribuire all’eliminazione dell’Atalanta nei playoff, prima che la corsa del Club Brugge si fermasse agli ottavi, al cospetto dell’Aston Villa.