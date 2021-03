Il Milan vince a Firenze, Marocchi: "Non muore mai. Si è rialzato dopo ogni botta"

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Milan stacca la Juventus. 3-2 all'Artemio Franchi, in studio a Sky ne parla Giancarlo Marocchi. "Questo Milan non muore mai: pressioni, difficoltà, tante partite. Alla fine si riprende e lo fa contro una Fiorentina bella. Ibrahimovic? Sta facendo quel che vuole ma aiuta fuori e in campo. E' ancora giocatore e si vede da quel che sta facendo. Il Milan si è ripreso dopo tutte le botte, significa che c'è sostanza. Anche uno dei migliori come Hernandez non sta giocando bene ma è comunque sul pezzo".