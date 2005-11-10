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Roma, Koulierakis: "Gasperini è tra i migliori d'Italia". Il retroscena con Tsimikas e Mæhle

Roma, Koulierakis: "Gasperini è tra i migliori d'Italia". Il retroscena con Tsimikas e Mæhle TUTTOmercatoWEB
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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 22:23Serie A
Il nuovo difensore della Roma Koulierakis racconta i consigli ricevuti da Tsimikas e Mæhle su Gasperini, cita Sergio Ramos e Laporte come modelli.

Konstantinos Koulierakis ha raccontato alcuni retroscena che hanno accompagnato il suo approdo alla Roma, soffermandosi soprattutto sulle informazioni ricevute riguardo a Gian Piero Gasperini. Il difensore greco, nelle prime dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club giallorosso, ha spiegato di essersi confrontato con due ex compagni del Wolfsburg prima di intraprendere la nuova avventura nella Capitale, mostrando grande entusiasmo per il lavoro che lo attende.

"Tsimikas e Mæhle mi hanno parlato di Gasperini"

Koulierakis ha rivelato di aver raccolto pareri molto positivi sul tecnico romanista: "Tsimikas e Joakim Mæhle, che ho conosciuto al Wolfsburg, mi hanno parlato dell'allenatore. Mi hanno detto che è uno dei più grandi tecnici d'Italia e sono molto emozionato all'idea di lavorare con lui". Il difensore ha poi indicato anche i suoi punti di riferimento: "Da bambino il mio idolo era Sergio Ramos, per la sua mentalità, la sua forza e il suo carattere. Per quanto riguarda lo stile di gioco, invece, mi piace molto Aymeric Laporte. Penso che abbiamo caratteristiche simili".

La telefonata con Manolas prima del sì alla Roma

Nel corso dell'intervista, il centrale greco ha svelato anche di aver parlato con Kostas Manolas prima di accettare la proposta della Roma. "Ci siamo sentiti al telefono quest'estate. È stata una conversazione molto piacevole. Abbiamo parlato anche della Roma e mi ha detto che sarebbe stato un passo molto importante per la mia carriera firmare per questo grande club", ha raccontato Koulierakis, ricordando poi l'impresa dell'ex difensore giallorosso contro il Barcellona: "So che è uno dei giocatori più importanti della storia recente della Roma, soprattutto per quella straordinaria notte contro il Barcellona. Ricordo quella partita, finita 3-0: è stata una gara incredibile".

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