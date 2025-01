Ufficiale Il Monza si regala Lekovic. Il difensore arriva dalla Stella Rossa: la nota con i dettagli

"Stefan Leković è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore arriva dalla Stella Rossa a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Benvenuto Stefan!". Questo il comunicato con cui il club brianzolo ufficializza l'arrivo del calciatore classe 2004.

Il giocatore arriva dalla Stella Rossa di Belgrado con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze: alla sesta gara giocata scatterà il riscatto a 2,5 milioni di euro. Lekovic è riconosciuto per la sua solidità difensiva, abilità nel gioco aereo e capacità di impostare l'azione dalla retroguardia. La sua altezza gli conferisce un vantaggio nei duelli aerei, rendendolo efficace sia in fase difensiva che offensiva sui calci piazzati. Ha rappresentato la Serbia a livello Under 19 e Under 21, totalizzando rispettivamente 15 e 3 presenze. Negli scorsi giorni, l'allenatore del Monza Salvatore Bocchetti aveva preannunciato l'arrivo di un nuovo centrale di difesa: "Che notizia si aspetta dal mercato? Dopo stasera sicuramente un difensore (ride, ndr). Vediamo”.