Il Napoli attende Kvaratskhelia in Italia: il neoacquisto a Castel Volturno fin dal primo giorno

vedi letture

Khvicha Kvaratskhelia è già del Napoli, presto sarà in città e fin dal primo giorno di ritiro farà già parte dell'organico di Luciano Spalletti. Il Corriere dello Sport scrive che all'ala georgiana ora non resta che concludere l’esperienza in campionato con la Dinamo Batumi (fino al 29 giugno). poi godere di un po’ di vacanza prima del grande viaggio a Napoli. E dunque a Dimaro: dall’8 luglio. Al primo giorno di scuola, il giorno prima a Castel Volturno, il classe 2001 non vuole proprio mancare.