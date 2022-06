Il Napoli ha il 'sì' di Ostigard: trattativa col Brighton per il cartellino, la distanza è di 3 milioni

L'interesse del Napoli per Leo Skiri Østigard nasce da lontano. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giuntoli e il suo braccio destro Micheli già si trovarono d’accordo sui margini di miglioramento del centrale difensivo che a novembre compirà 23 anni e che allo Stoke City si era già fatto notare. La trattativa è iniziata verso marzo ed il Napoli ha intenzione di chiuderla.

Ok del giocatore

Il sì del difensore norvegese è stato immediato, adesso però c'è da trovare un accordo con il Brighton, club proprietario del suo cartellino che lo valuta - si legge - circa 8 milioni di euro. Di par suo il club azzurro non si spingerebbe oltre i 5. Una quadra ancora da trovare, ma con l'ok del giocatore e un contratto in scadenza tra un anno non sarà un'impresa raggiungere un'intesa.