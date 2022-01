Il Napoli può giocare? Asl Torino: "Regole da rispettare. Tutti sanno cosa vuol dire quarantena"

Raggiunto da Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Picco, direttore dell’Asl di Torino, ha fatto il punto su Juventus-Napoli dopo i nuovi positivi fra i partenopei: “Il tema riguarda il provvedimento generale. C'è stato un provvedimento di due Asl diverse di Napoli che, dopo aver fatto i leciti aggiornamenti, che prevede già che nel gruppo-squadra del Napoli ci fosse un focolaio. Non è cambiato molto che ci sia un tecnico positivo in più. Adesso la mia Asl è chiamata a fare altre valutazioni. Se ci chiedono dei tamponi molecolari noi ovviamente ci mettiamo a disposizione, anche perché siamo gli unici a poterli mettere in piattaforma. Poi dobbiamo vedere come gestire eventuali nuovi positivi".

Ma il Napoli può giocare o no?

"C'è un provvedimento di quarantena, sappiamo tutti cosa vuol dire. La quarantena non prevede che loro vadano a giocare, ma non siamo noi tenuti a far rispettare le regole, è il Napoli che deve rispettare le regole. Se sono stati raggiunti da un provvedimento di quarantena devono stare in quarantena. Non avendo la terza dose, è così".