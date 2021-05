Il padre di Lirola: "Non vuole tornare alla Fiorentina. Pensa solo al Marsiglia"

Miguel Lirola, padre di Pol Lirola esterno di proprietà della Fiorentina ma attualmente in prestito al Marsiglia, ha parlato a La Provence confermando la volontà del figlio, ovvero quella di non tornare in viola: "Pol pensa solo a una cosa, alla possibilità che i due club si parlino per permettergli di continuare a giocare nell'OM. Ha altre opzioni, ma vuole sentire parlare solo del Marsiglia. Non vuole tornare alla Fiorentina".