Il Parma perde ancora ma trova i gol dei giovani Sohm e Brunetta: il finale sarà loro

Il Parma perde ancora, subendo ancora una valanga di reti, ma può sorridere per due "buone notizie", i gol di due dei giovani acquistati in estate e che per tutta la stagione hanno trovato pochissimo spazio: Simon Sohm e Juan Brunetta. Lo svizzero, al primo gol in maglia crociata , è tornato titolare dopo diversi mesi di anonimato, giocando una partita più che sufficiente contro il fortissimo centrocampo atalantino, mentre l'argentino, ancora una volta partita dalla panchina, è entrato a circa quindici minuti dalla fine, dando brio all'attacco crociato e trovando la prima rete in Serie A, dopo i due gol messi a segno in Coppa Italia in novembre.

IL FINALE SARA' LORO - E le ultime tre partite del Parma dovranno essere, per ovvi motivi, il palcoscenico e la vetrina di tutti questi giovani che del Parma faranno parte anche nella prossima stagione. Se l'acquisto di Brunetta è più che mai in bilico, con il Parma che potrà esercitare la clausola di acquisto entro il 15 di giugno, i vari Sohm, Busi (autore dell'assist per l'argentino), Valenti, Dierckx e i gioiellini nati in casa crociata come Balogh, Camara e Traoré dovranno scendere in campo per essere testati in vista della Serie B del prossimo anno. Già dalla partita contro la Lazio di domani è più che probabile l'utilizzo di alcuni di questi giovani che magari, a rotazione e non tutti insieme, potrebbero dare quella linfa in più mancata al Parma in questa stagione. Per il Parma non c'è nulla da salvare, sarebbe dunque furbo usare queste ultime giornate come test match e provare chi del Parma del futuro farà certamente parte.