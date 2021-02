Il professor Galli sul focolaio Torino: "Lazio? La Lega dovrà recepire le indicazioni della Asl"

vedi letture

Massimo Galli, professore responsabile del dipartimento malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, ha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport in merito al focolaio di Covid all'interno dello spogliatoio del Torino: "La cautela dell'Asl? Non è solo giustificata, io parlerei di un doveroso stato d'allarme. Qualcuno riteneva che la mia posizione in merito alle varianti fosse troppo estrema, ma i dati degli ultimi giorni mi danno ragione. Possibile autorizzare il viaggio del Torino a Roma per la Lazio? Ritengo che la Asl intenda monitorare la situazione con grandissima attenzione e di conseguenza che la Lega calcio non possa altro che recepire le indicazioni che verranno inviate dalle autorità mediche".