Il programma dell'Italia: domani la conferenza di Mancini e poi la Rep.Ceca a Bologna

Oggi a Coverciano le foto ufficiali della Nazionale per l'Europeo, dopodomani appuntamento per la conferenza stampa del CT in vista dell'amichevole con la Rep. Ceca, in programma allo stadio "Dall'Ara" di Bologna alle ore 20.45.

Giovedì 3 giugno

Ore 17.15 – Conferenza stampa Mancini e un calciatore presso il Media Centre di Coverciano

Ore 18 – Allenamento

Venerdì 4 giugno

Ore 20.45 – Amichevole Italia-Repubblica Ceca allo Stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna

Sabato 5 giugno

Ore 11 – gara di allenamento Nazionale-Nazionale Under 20

Domenica 6 giugno

Entro le ore 22 raduno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano