Il PSG piomba su Pogba. Incontro Raiola-Al-Khelaifi, lo United lo valuta 80 milioni di euro

Importanti novità sul futuro di Paul Pogba in arrivo dalla Francia. L'emittente RMC Sport spiega come il centrocampista dello United, sogno di mercato della Juventus, sia tornato nuovamente nel mirino del PSG. Nei giorni scorsi l'agente del giocatore Mino Raiola si è incontrato a Nizza con presidente parigino Nasser Al-Khelaifi e il tema centrale della discussione è stato proprio Pogba. Oltre a lui, sul tavolo anche il futuro di Moise Kean e le possibili offerte in arrivo per Mitchel Bakker. Il Manchester United valuta il cartellino di Pogba 80 milioni di euro e, sebbene non abbia intenzione di privarsene, deve fare i conti con un rinnovo più complicato del previsto (situazione che potrebbe quindi portare ad un addio).