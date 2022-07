Il punto su Petagna: grande obiettivo di Galliani, oggi un'offerta per il futuro (al Monza?)

Andrea Petagna è sempre stato un vecchio pallino di Adriano Galliani, che se lo ricorda alto così (forse comunque più di lui, visto la stazza) nell'academy del Milan, prima di finire all'Ascoli ed esplodere all'Atalanta. Non tanti gol, ma un aiuto sistematico alla manovra: per arrivare anche in doppia cifra è dovuto emigrare in una squadra che lottava per ben altri obiettivi come la SPAL, arrivando a 28 gol in due anni prima dell'approdo al Napoli. Come sostituto di Osimhen non ha le stesse caratteristiche, pur essendo utile qui e là.

Nel corso del pomeriggio ci sarà quindi una proposta recapitata al Napoli da parte del Monza, con un prestito con diritto di riscatto - probabile trasformazione in obbligo in caso di salvezza - intorno ai 12-14 milioni. Potrebbe essere la scelta giusta per chi ha fatto la differenza soprattutto in squadre non costrette a vincere tutte le partite.