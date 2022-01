Il punto sulla Roma: tre uscite complicate nelle ultime ore. Diawara resta ancora bloccato

Ultime ore di mercato calde per la Roma sul fronte uscite. Sono ancora tante le situazioni da sistemare a Trigoria, col nome più pesante che resta quello di Amadou Diawara: il centrocampista è da giorni nel mirino del Valencia, col club spagnolo che tuttavia non ha fin qui sferrato l'attacco decisivo e che potrebbe a questo punto rimandare tutto a giugno. Sullo sfondo il Venezia, club che ha avanzato una proposta a cui però il giocatore non ha ancora risposto. Un'altra trattativa in uscita in piedi è quella per Ebrima Darboe: l'ipotesi Cagliari è viva e potrebbe prendere consistenza in caso di addio di Nahitan Nandez.

Chiusura con Davide Santon: il terzino ha estimatori in Grecia e in Turchia ma fin qui non è sembrato convinto. Possibile che nelle ultime ore possa arrivare un accordo per la risoluzione del contratto coi giallorossi, altrimenti aspetterà giugno quando scadrà naturalmente il suo legame.