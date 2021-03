Il rinnovo di Ibrahimovic fa eccezione. Milan pronto ad una deroga per lo stipendio da 7 milioni

Oltre alle magie con la Svezia, Zlatan Ibrahimovic sta preparando un altro colpo di tacco: il rinnovo col Milan che lo porterà oltre i 40 anni ancora sulla cresta dell'onda. Il club - sottolinea il Corriere dello Sport - dovrebbe andargli incontro un’altra volta, probabilmente senza decurtazioni di stipendio. Ci sono tutti i margini affinché si leghi al Milan per un'altra stagione.

Il rapporto qualità-prezzo - Ibra si è meritato tutti i sette milioni che la società gli ha riconosciuto lo scorso agosto. In mezzo alle ultime dieci partite di campionato con il Milan e la vetrina di Euro 2021, passa una firma. Uno Zlatan così val bene l'investimento da sette milioni replicato il prossimo anno, ed ecco perché un punto di contatto si troverà senza problemi, sull'ingaggio: lontani dalle spigolosità, in fatto di trattative, che hanno segnato l'ultimo prolungamento di Ibra. La società è disposta a derogare anche per Ibrahimovic, oltre che per Gigio Donnarumma.