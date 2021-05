Il rinnovo di Ranieri con la Samp non decolla: Ferrero ha incontrato Stankovic a Milano

Nelle scorse ore sembrava indirizzato sulla strada giusta il rinnovo di Claudio Ranieri con la Sampdoria. Ma secondo Primocanale, la situazione potrebbe essere un po’ diversa in casa blucerchiata. Il portale spiega infatti che nelle scorse ore il patron Massimo Ferrero ha incontrato a Milano Dejan Stankovic, dopo le voci delle scorse ore. Il faccia a faccia è andato in scena in un ristorante del centro, con Ferrero che avrebbe intrapreso questa via dopo le discussioni con Ranieri: il tecnico romano avrebbe accettato la riduzione parziale dello stipendio, chiedendo però in cambio un biennale. Una prospettiva che non sembra aver convinto del tutto Ferrero, da qui il colloquio con Stankovic.