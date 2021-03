Il saluto di Vlahovic a Prandelli: "Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me"

A poche ore dalla dimissioni di Cesare Prandelli dalla panchina della Fiorentina, arriva la prima reazione "social" dal giocatore che più di tutti ha beneficiato dall'arrivo del tecnico in viola, Dusan Vlahovic: "Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me, e non smetterò mai di ringraziarti. In bocca al lupo per tutto", il messaggio de serbo affidato ad una Stories su Instagram.