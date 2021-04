Il Sassuolo ha il suo capitan futuro: fra i paragoni con Aguero e la voglia di stupire ancora

vedi letture

"Andrò a letto con la fascia da capitano, è stata una giornata bellissima". In Serie A, solitamente, è strano sentir parlare di "giornata bellissima" quando non porti a casa la vittoria. Ma tant'è, tifosi e Sassuolo perdoneranno l'incontenibile gioia di Giacomo Raspadori. Ovvero il capitano dei neroverdi contro la Roma e il giocatore che ha fissato il risultato finale sul 2-2 con un gol da attaccante vero.

La giornata del classe 2000, il più giovane in campo fra i 22, era iniziata subito alla grande con la fascia consegnatagli dal tecnico de Zerbi come premio al suo lavoro e alla sua crescita (tecnica, ma pure di personalità) sul campo. Quella scritta sul braccio, lo si è visto fin dalle prime battute, ha portato senso di responsabilità e motivazioni extra e i risultati si sono visti. Non solo per il gol, vista la prestazione a 360° del talentino che abbiamo ammirato anche nella prima fase dell'Europeo Under 21. Qualcuno lo paragona ad un certo Segio Aguero. Noi non ci sbilanciamo così tanto e ci limitiamo ad evidenziare le similitudini per quel che riguarda le movenze. Per i paragoni in termini di gol evidentemente ci sarà tempo. La sua crescita comunque resta. Così come il suo impatto tangibile sulle sorti della squadra. Una serie di buone notizie, in attesa di nuove ed ulteriori conferme sul campo.