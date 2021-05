Il Sassuolo sta facendo il suo dovere: 1-0 sulla Lazio al 45'. Per ora è in Conference

Terminato qualche istante fa il primo tempo della partita tra Sassuolo e Lazio, con la squadra di De Zerbi che all'intervallo sta conducendo col punteggio di 1-0 grazie al gran gol messo a segno da Kyriakopoulos al 10'. Bellissimo mancino del laterale greco, che ha calciato potente ed angolato non lasciando scampo a Strakosha. La squadra di Inzaghi prova a reagire e lo fa con un colpo di testa debole di Correa al 16', con l'argentino costretto due minuti dopo a dover lasciare il campo a causa di un infortunio. Al minuto 27, dopo una fase di stallo, è Defrel a tentare di rompere gli indugi, salvo però calciare alto senza precisione dopo una serpentina interessante. Al 40' è ancora Kyriakopoulos a cercare la via del gol, tentando una replica a mezz'ora di distanza: per questioni di centimetri non ci riesce. Di Fares, subentrato al posto di Correa, l'ultima occasione della frazione. Il primo tempo va quindi in archivio senza ulteriori sussulti e con un orecchio compiaciuto alla radiolina: all'intervallo la Roma sta infatti perdendo 2-0, finisse così il Sassuolo sarebbe in Conference League.