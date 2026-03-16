Il sindaco di Bologna: "Europa League? Scaramanticamente dico che la Roma è favorita"

“Siamo stati i primi anni fa a dichiarare l’interesse pubblico per la riqualificazione del Dall’Ara. Purtroppo, tra il Covid, l’aumento dei costi e la guerra in Ucraina, il progetto è diventato difficile da raggiungere. Stiamo dialogando col Bologna Calcio per trovare un’alternativa, ma siamo molto motivati”. Su Radio Sportiva, ha parlato così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

Ce la farà il Bologna a passare contro la Roma in Europa League? “Scaramanticamente dico che la Roma è favorita, ma il Bologna ci proverà”.

Sono attesi aggiornamenti a breve sullo stadio o il capitolo è chiuso? “È ancora aperto. Entro l’anno troveremo sicuramente un’altra strada parlando con la società”.

Magari uno stadio nuovo invece che ristrutturare il Dall’Ara? “Ho dato disponibilità a entrambe le possibilità: ristrutturazione o stadio nuovo. Le intenzioni sono positive, ma parlerò solo quando avremo una pista concreta. Per quanto riguarda Kimi Antonelli, la festa a Bologna l’ha già conquistata e la organizzeremo sicuramente quando avrà un momento di calma”.