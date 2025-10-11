Il sindaco di Bologna: "Al Dall'Ara non serve una ristrutturazione, costi troppo alti per il club"

Rimane una partita aperta quella del restyling dello stadio di Bologna, che dovrebbe essere tra quelli destinati ad ospitare gli Europei del 2032. Il condizionale sembra d'obbligo perché, come raccontano un po' tutti i media che si occupano della questione, rimangono diversi dubbi ancora aperti.

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha parlato del restyling del Dall'Ara ai microfoni dell'emittente éTv: "Allo stadio non serve una ristrutturazione per l'agibilità, per altri 15 anni potrebbe andare avanti così. Per il momento, l'aumento dei costi non rende sostenibile per il Bologna il progetto di restyling. Ci sono valutazioni in atto dopo l'intervento del ministro Abodi, il quale ha spiegato che i fondi non saranno a fondo perduto ma invece dei prestiti".

Ha quindi proseguito e concluso il primo cittadino di Bologna: "Adesso aspettiamo che il Bologna ci dica come vuole andare avanti. Visti i tentativi passati, quello che mi interessa è sapere chi metterà eventuali risorse. Noi possiamo fare un investimento sul Dall'Ara ma non sullo stadio nuovo".