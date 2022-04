Il sindaco di Milano Sala su San Siro: "Utile un confronto pubblico tra Comune, club e cittadini"

vedi letture

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del nuovo stadio dopo le dichiarazioni rese dai vertici di Inter d Milan, a margine della presentazione del nuovo hub multimodale alla Stazione di Milano Centrale. Queste le sue parole: "A questo punto al di là del dibattito pubblico sarebbe utilissimo fare un confronto pubblico tra l’amministrazione comunale, le squadre, i comitati. Non voglio replicare ai club, non è utile continuare a parlare singolarmente a tutti. Quello che può spiacere è che i cittadini hanno sempre informazioni univoche. Io non fuggirei a un confronto pubblico, ma anzi solleciterei la possibilità di farlo perché se ci mettiamo tutti di fronte alla città, ognuno continua a dire la sua, ma dal dibattito i cittadini possono trarre beneficio. Non lo stiamo ancora facendo ma senza polemiche vorrei che potessimo farlo adesso che inizia il dibattito pubblico".