Il tifoso Ezio Greggio: "Troppa fretta di punire la Juve. Il -15 in classifica non lo ritengo giusto"

vedi letture

"Come tutti gli juventini o la maggior parte, ritengo che si abbia avuto un po’ troppa fretta di punire la Juve. Non è stato dato il tempo alla difesa di portare le prove a favore". Parole di Ezio Greggio, storico tifoso della Juventus, rilasciate nell'intervista a Tuttosport in merito all'inchiesta che ha colpito il club bianconero: "La penalizzazione di 15 punti? Assolutamente non la ritengo giusta. Ritengo che le persone che avessero compiuto atti illeciti ne risponderanno nel caso e la società dovrebbe pagare amministrativamente dopo un giusto dibattimento. Ma la penalizzazione no: la Juve sul campo non ha avuto vantaggi. E quindi squadra e tifosi non meritano questa penalizzazione".