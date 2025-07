Ufficiale Siracusa, confermato Di Paolo: "Il Nino" ha rinnovato fino al 2028

Sebastiano Di Paolo continuerà a vestire la maglia del Siracusa anche nella prossima stagione di Serie C. L’esterno offensivo classe 2006, in possesso del doppio passaporto italiano e rumeno, ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club azzurro fino al 2028.

Arrivato lo scorso settembre dal Torino, società in cui ha completato tutto il percorso nel settore giovanile giovando anche con la Primavera, Di Paolo si è subito messo in luce come una risorsa preziosa per l’attacco del Siracusa, distinguendosi per qualità tecniche e ampi margini di crescita.