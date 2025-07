Ufficiale Trento, rinforzo in difesa: dall'Hellas Verona arriva in prestito il giovane Corradi

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2026) da Hellas Verona Football Club i diritti alle prestazioni sportive del difensore Christian Corradi che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Verona il 21 febbraio 2005, Corradi si forma nel settore giovanile del Chievo per poi passare al Vicenza, club con cui debutta nel campionato Primavera nella stagione 2021-2022 e, in quella successiva, in Serie C. Al termine dell’esperienza biancorossa, si trasferisce all’Hellas Verona dove, in un anno e mezzo, totalizza 44 presenze e 3 gol nel campionato Primavera1. Nella seconda parte della scorsa stagione approda al Catanzaro, entrando a far parte della rosa impegnata nel campionato di Serie B. Corradi vanta anche 9 presenze complessive con le Nazionali giovanili azzurre, avendo indossato la maglia dell’Italia Under 19 e Under 20.

Il difensore è pronto a iniziare la sua esperienza con il Trento: «Sono un difensore al quale piace molto ricercare il contatto con gli avversari. Mi considero un marcatore e per questo provo sempre a duellare e a farmi valere fisicamente. Da questa esperienza mi aspetto molto, sia a livello personale sia di squadra. Il Trento arriva da stagioni importanti e l’obiettivo è quello di proseguire su questa strada, cercando costantemente di alzare l’asticella. Voglio portare entusiasmo, freschezza ed essere sempre a disposizione del gruppo. Dalle esperienze precedenti, che mi hanno permesso di iniziare a conoscere la Serie A e la Serie B, ho imparato che il valore del collettivo viene prima di tutto: servono unità, spirito di sacrificio e disponibilità dal primo fino all’ultimo giorno».

A Christian un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Trento!