Ufficiale Modena, arriva in prestito annuale dal Bologna il finlandese Niklas Pyyhtia

Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Bologna FC 1909 le prestazioni sportive di Niklas Pyyhtia, centrocampista finlandese classe 2003.

Mezzala mancina di struttura (188 cm) e qualità, si distingue per l’intensità nel recupero palla, il dinamismo e la capacità di abbinare inserimenti offensivi e attenzione tattica. Vanta presenze con tutte le selezioni giovanili della Finlandia, fino all’Under 21, con la quale ha appena disputato l’Europeo di categoria, mettendo a referto anche due assist nella sfida con la Danimarca.

Nato a Turku, è cresciuto nel settore giovanile dell’HJK, debuttando a 17 anni nella Veikkausliiga, il massimo campionato finlandese. L’anno successivo si afferma in Finlandia con la maglia dell’FK Honka e nell’estate del 2021, dopo aver disputato le qualificazioni alla Conference League, viene notato dal Bologna, che lo porta in Italia per proseguire il percorso di crescita tra Primavera e prima squadra.

Con la maglia rossoblù si è distinto in Primavera 1, totalizzando in due stagioni 43 presenze, 6 gol e 7 assist. Nel gennaio del 2022, ad appena 19 anni debutta in Serie A contro il Napoli al Dall’Ara e nella stagione successiva colleziona altre 6 presenze nella massima serie, trovando anche un assist decisivo.

Per maturare ulteriore esperienza, nel 2023/24 veste la maglia della Ternana in Serie B, chiudendo l’annata con 31 presenze, 1 gol e 2 assist. Nella stagione appena terminata a gennaio è passato in prestito al Sudtirol: tra le file degli altoatesini si è rivelato un protagonista assoluto nella corsa alla salvezza, con 4 reti e 3 assist in 18 partite.