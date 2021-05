Il Torino ancora con Sanabria-Belotti. Nicola: "Tutti gli attaccanti possono dire la loro"

vedi letture

Alla vigilia della sfida contro il Milan, altra tappa fondamentale per la rincorsa dei granata alla salvezza, il tecnico del Torino Davide Nicola parla in conferenza stampa soffermandosi così sulla coesistenza Sanabria-Belotti: "Abbiamo compiuto passi enormi sulla tecnica e sull'armonia del gruppo. In allenamento, non facciamo coppie predefinite ma interscambiamo gli interpreti. Tutti i nostri attaccanti possono dire la loro, alcuni hanno avuto più possibilità. Per me è importante capire che a Verona tolgo due attaccanti e inserisco Zaza e Bonazzoli che dimostrano un ottimo impatto. La capacità di giocare insieme è valso per tutti. Siamo partiti con Zaza-Belotti con più frequenza perché Sanabria ha avuto il Covid, poi tutti possono interscambiarsi. Le caratteristiche dei giocatori si prestano a questo tipo di gioco".

Qui tutte le parole di Nicola in conferenza stampa.