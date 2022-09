Il Torino deve riscattare in fretta Nikola Vlasic: già oggi vale 25 milioni di euro

Il Torino potrebbe riscattare Nikola Vlasic anche prima del previsto. A fare il punto sul futuro sul trequartista croato - fin qui stella della squadra di Juric - è il quotidiano 'Tuttosport': il West Ham che lo acquistò per 30 milioni di euro ha accettato in estate di cederlo ai granata in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Ma già oggi la valutazione del calciatore classe '97 si attesta sui 25 milioni di euro e continuando di questo passo, entro la fine della stagione, potrà tornare a valere come e più rispetto a quanto fu pagato dal West Ham.