Il Torino è già una cooperativa del gol: 7 marcatori diversi come l'Inter, 4 dalla panchina

vedi letture

Belotti, Verdi, Sanabria, Bremer, Pobega, Lukic e adesso Pjaca. Sono già sette i calciatori mandati in rete dal Torino, un record in Serie A fin qui, condiviso con l'Inter. Ivan Juric può contare su una bella cooperativa del gol, favorita dalla profondità di un organico rinnovato perbene. Ben 4 di questi 7 gol, infatti, arrivano dalla panchina. E anche col Sassuolo i cambi sono stati decisivi: assist di Mandragora e gol di Pjaca, due 'riserve', per il secondo successo di fila.