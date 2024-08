Ufficiale Il Torino ha depositato il contratto di Rafael Melo, arriva dallo Sporting CP

Il Torino ha depositato il contratto di Rafael Melo. Si tratta di un centravanti classe 2007 che arriva a titolo definitivo dallo Sporting Club di Portogallo e si aggregherà alla squadra Primavera.

Il Torino, intanto, questo pomeriggio ha battuto il Venezia nella prima partita valida per la terza giornata di Serie A. Questo il commento di Paolo Vanoli al termine del match: "Siamo sulla strada giusta. E' incredibile nel giro di tre mesi ritrovarsi qui, venendo qui ricordo il percorso spettacolare fatto con il Venezia che ringrazio, così come ringrazio i tifosi per i cori che mi hanno fatto. Per quanto riguarda il Torino, la vittoria ci dà fiducia, ma ci sono cose da migliorare. Il Venezia ha fatto una grande partita".



E ancora in un altro passaggio: "Quando si cambia allenatore ci possono essere alti e bassi. Ho ereditato un gruppo coeso. L'attaccante in più l'ho inserito anche perché ho sempre chiesto alla società 4 attaccanti proprio per queste situazioni. Siamo stati pigri nel primo tempo, troppo statici. Quando inizio a lavorare guardo sempre in alto. Sono ambizioso, poi ci sono gli avversari che per esempio stasera hanno fatto una grande prestazione. Il problema non è vincere, ma come si vince. Oggi è importante per l'autostima, ho visto finalmente un Torino che pur soffrendo ha portato a casa il risultato".