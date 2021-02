Il Torino non muore mai: pari clamoroso a Bergamo, l'Atalanta spreca 3 gol di vantaggio!

Nuova battuta d'arresto per l'Atalanta, ancor più clamorosa rispetto alla sconfitta subita la settimana scorsa contro la Lazio. I bergamaschi non vanno oltre il pari casalingo contro un Torino indomito, dopo essere stati in vantaggio di tre reti. Al 21' la partita sembrava già chiusa con i gol di Ilicic, Gosens e Muriel, poi i granata compiono un inatteso capolavoro, pareggiando grazie a Belotti, Bremer e Bonazzoli.

Mezzora di Atalanta in versione stellare, poi il Torino si rialza e riesce a riaprire la sfida. Si può riassumere così il primo tempo, che vede la Dea dilagare dopo il vantaggio firmato da Ilicic, grazie a Gosens e Muriel: al 21' il punteggio recita 3-0, e molti pensieri corrono alle sette reti rifilate dai ragazzi di Gasperini un anno fa. Invece, il karma aiuta gli ospiti: un bel gesto di Belotti (il capitano granata ammette di non aver subito fallo da Romero, che era stato ammonito da Fourneau) è ricompensato con un calcio di rigore - trasformato in due tempi dallo stesso Gallo - dopo pochi minuti e dal gol allo scadere di Bremer. Una sorta di riablitazione dopo la sceneggiata che causò l'espulsione di Milenkovic la settimana scorsa.

Dopo 45' folli, la ripresa è molto più equilibrata. Le due squadre si studiano a lungo, cercando di sfruttare ogni minima possibilità e inevitabilmente calano ritmo e numero di occasioni. All'improvviso, però, il match si riaccende: Toloi salva su Zaza, dall'altra parte Zapata spreca da buona posizione. Poi arriva la clamorosa traversa di Singo, con una bella conclusione di esterno destro, bilanciata poco dopo dal palo di Miranchuk. Il punteggio resta in bilico ma all'84' il Torino trova un clamoroso 3-3 grazie all'incornata di Federico Bonazzoli, appena entrato al posto di Zaza. I granata sono più lucidi e nel finale sfiorano addirittura il colpaccio, ma a Nicola può decisamente andare bene così.